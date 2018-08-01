Конкурсная комиссия оценивала техническое состояние дома, отсутсвие задолженности да ЖКУ

Конкурсная комиссия оценивала техническое состояние дома, отсутсвие задолженности да ЖКУВо Владимире наградили победителей конкурса на лучший дом города, сообщает пресс-служба мэрии.Как сообщалось ранее, максимальное количество баллов (100 из 100) набрал 173-квартирный дом №27 на Октябрьском проспекте. Даже спустя семь лет после сдачи в эксплуатацию во дворе продолжают работать несколько детских площадок, есть спортивные турники, много зелени и цветников, лавочки и столы, здесь идеально чистая контейнерная площадка, урны, удобная парковка. В середине двора жильцы установили «фирменного» косолапого мишку.«Конкурсная комиссия городского управления ЖКХ оценивала не только двор, но и техническое состояние строительных конструкций, чердаков и подвалов, инженерных коммуникаций, лифтов, лестничных площадок и коридоров. Еще один важный критерий оценки - отсутствие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги», - говорят в мэрии.Второе место конкурса досталось дому в Стрелецком переулке, 3-б, построенному в 2014 году (особенность этого дома – наличие в подъездах специальных подъемников для жителей с ограниченными возможностями).Замыкает тройку лидеров дом № 17-а на улице Песочной в микрорайоне Коммунар. Специальным дипломом в номинации «Мечте навстречу» наградили дом №18 на улице Комиссарова.Кстати, со следующего года дома будут оценивать в разных «возрастных категориях». В администрации считают, что результаты конкурса будут более объективными.