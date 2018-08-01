Конкурсная комиссия оценивала техническое состояние дома, отсутсвие задолженности да ЖКУ
Конкурсная комиссия оценивала техническое состояние дома, отсутсвие задолженности да ЖКУ
Во Владимире наградили победителей конкурса на лучший дом города, сообщает пресс-служба мэрии.
Как сообщалось ранее, максимальное количество баллов (100 из 100) набрал 173-квартирный дом №27 на Октябрьском проспекте. Даже спустя семь лет после сдачи в эксплуатацию во дворе продолжают работать несколько детских площадок, есть спортивные турники, много зелени и цветников, лавочки и столы, здесь идеально чистая контейнерная площадка, урны, удобная парковка. В середине двора жильцы установили «фирменного» косолапого мишку.
«Конкурсная комиссия городского управления ЖКХ оценивала не только двор, но и техническое состояние строительных конструкций, чердаков и подвалов, инженерных коммуникаций, лифтов, лестничных площадок и коридоров. Еще один важный критерий оценки - отсутствие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги», - говорят в мэрии.
Второе место конкурса досталось дому в Стрелецком переулке, 3-б, построенному в 2014 году (особенность этого дома – наличие в подъездах специальных подъемников для жителей с ограниченными возможностями).
Замыкает тройку лидеров дом № 17-а на улице Песочной в микрорайоне Коммунар. Специальным дипломом в номинации «Мечте навстречу» наградили дом №18 на улице Комиссарова.
Кстати, со следующего года дома будут оценивать в разных «возрастных категориях». В администрации считают, что результаты конкурса будут более объективными.