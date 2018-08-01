Сотрудники владимирской полиции присоединились к акции МВД России и провели урок по кибербезопасности в гимназии № 73 города Владимира.

В первый день августа 2018 года сотрудники владимирской полиции совместно с Общественным советом при УМВД России по Владимирской области присоединились к акции МВД России и провели урок по кибербезопасности в гимназии № 73 города Владимира.Учащиеся гимназии в возрасте от 7 до 10 лет, которые приняли участие в мероприятии, получили ценные советы от правоохранителей о том, как безопасно пользоваться компьютерами, смартфонами, планшетами и другой современной техникой, которая имеет выход во всемирную сеть Интернет. Урок провели временно исполняющий обязанности начальника отдела «К» УМВД России по Владимирской области Дмитрий Авершин, инспектор ПДН УМВД России по городу Владимиру Алексей Ёлкин, сотрудники отдела информации и общественных связей регионального УМВД, представитель Общественного совета при УМВД России по Владимирской области Светлана Мангушева.Главный киберполицейский области разъяснил детям, что в соответствии с требованиями российского законодательства регистрация несовершеннолетних в социальных сетях разрешена с возраста 14 лет. Ребята прочно усвоили основные правила информационной грамотности и узнали, что нужно делать, чтобы они и их близкие не стали жертвами киберхулиганов, мошенников и других злоумышленников в Интернете.Чтобы узнать, как обезопасить своих детей от угроз всемирной паутины и социальных сетей, на урок пришли и родители учащихся. Дети и взрослые посмотрели видеоролик по теме, а по окончании урока приняли участие в викторине. Победителям были вручены сертификаты об успешном освоении курса «Безопасный интернет».Известный представитель общественности области и просто прекрасный педагог и воспитатель Светлана Мангушева призвала ребят быть осторожными в общении с незнакомыми людьми и доверять родителям, пожелала безопасного отдыха в каникулы. Все присутствующие получили памятки с полезными советами для школьников. Общее фото оставило в памяти участников мероприятия приятные воспоминания о встрече с полицейскими. Встречи по теме кибербезопасности продолжатся в этом году и на других площадках Владимирской области.