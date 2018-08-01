Сотрудники региональной службы исполнения наказаний вновь в центре скандала. На этот раз тюремщиков из СИЗО номер 1, что на улице 9 января во Владимире, подозревают в организации специальной камеры, где на заключенных воздействовали запрещенными методами. Об этом заявила областная прокуратура. Поводом для проверки надзорных органов стало убийство, совершённое в СИЗО в феврале 2017 года.

Сотрудники региональной службы исполнения наказаний вновь в центре скандала. На этот раз тюремщиков из СИЗО номер 1, что на улице 9 января во Владимире, подозревают в организации специальной камеры, где на заключенных воздействовали запрещенными методами. Об этом заявила областная прокуратура. Поводом для проверки надзорных органов стало убийство, совершённое в СИЗО в феврале 2017 года. Напомним, тогда осуждённый на пожизненный срок, один из лидеров банды чёрных риэлторов Джафар Мирзоев убил сокамерника. В следственном изоляторе он дожидался, когда решение суда по его делу вступит в законную силу. Третьего февраля преступника, предположительно, перевели в специальное помещение. Оно же, как полагают, в надзорном органе и является так называемой камерой-пыток. По версии прокуратуры, издеваются над попавшими туда сокамерники.Виктория Туркова, старший помощник прокурора области: "В одной из камер содержались осуждённые, которые склоняли содержащихся под стражей граждан к самооговору, применяя при этом психологическое и физическое воздействие. Там его связали и подвергли психическим и физическим истязаниям. После того, как на следующее утро его развязали, он нанёс своему обидчику многочисленные повреждения шариковой ручкой и лезвием одноразового станка и после этого задушил его бельевой простынёй".В прокуратуре предполагают, что камера была организована самими тюремщиками. От осуждённых, которые находятся в СИЗО, поступает большое количество жалоб на сотрудников именно этого учреждения. В самом управлении пенитенциарной системы от комментариев отказываются. К слову, УФСИН этим летом уже не впервые оказывается в центре скандала. На всю страну прогремело видео из Ярославской колонии номер один, где почти 2 десятка сотрудников наносили увечья одному из осуждённых. А на прошлой неделе мы рассказали историю Гора Овакимяна, отбывавшего наказание в шестой колонии в Мелехово, Ковровского района. Медики сообщили его родственникам, что он умер от двусторонней пневмонии. Родные же, осмотрев тело покойного, пришли к выводу, что молодого человека истязали. Сейчас этим делом занимается областной Следком. Также следователям переданы материалы по истории в первом СИЗО. Возбуждено уголовное дело, в котором фигурируют шестеро сотрудников ФСИН и двое осуждённых.Виктория Туркова, старший помощник прокурора области: "По результатам рассмотрения дела в суде и по результатам организованной прокуратурой проверки нашли своё подтверждение значительные злоупотребления рядом сотрудников УФСИН своими полномочиями, в этой связи материалы были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании".