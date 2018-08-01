Сирийские войска полностью контролируют территорию, прилегающую к Голанским высотам после завершения операции против террористов на юге республики.

Сирийские войска полностью контролируют территорию, прилегающую к Голанским высотам после завершения операции против террористов на юге республики.Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.Он подчеркнул, что сирийские посты выставлены не только на территории разграничения между Сирией и Израилем, но и на границе с Иорданией.Дипломат отметил, что страны-гаранты перемирия в Сирийской арабской республике – Россия, Турция и Иран – договорились провести в сентябре в Женеве консультации со специальным посланником ООН Стаффаном де Мистурой. Речь на переговорах пойдет, в частности, о создании конституционной комиссии.Лаврентьев отметил, что это было решено на переговорах в Сочи. Кроме того, участники условились о помощи сирийским беженцам.Спецпредставитель сообщил журналистам, что на юго-западе Сирии прекращена операция против террористов ИГИЛ (запрещена в РФ), отметив, что в Идлибе не требуется масштабное военное вмешательство.И добавил, что Дамаск передал список из порядка 10 тысяч похищенных и задержанных оппозицией. При этом сама оппозиция опасается пока передавать списки для обмена.