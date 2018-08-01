Анастасия Волочкова, несмотря на все свои провокационные наряды и шпагаты, является прилежной прихожанкой. Скандально известная балерина регулярно посещает храм, однако даже в этом вопросе нашлись те, кто отыскал повод раскритиковать ее.

Анастасия Волочкова, несмотря на все свои провокационные наряды и шпагаты, является прилежной прихожанкой. Скандально известная балерина регулярно посещает храм, однако даже в этом вопросе нашлись те, кто отыскал повод раскритиковать ее.Пока близкие, мать Тамара Владимировна и дочь Ариадна, отдыхают в Турции, Анастасия Волочкова находится в Москве. Балерина регулярно тренируется для поддержания формы и не забывает посещать салоны красоты. Обо всем этом известно благодаря аккаунту Анастасии в социальной сети Instagram, куда с завидной регулярностью она выкладывает фотографии и видео.А еще Волочкова находит время в своем плотном графике, чтобы посетить храм. Артистка довольно часто публикует кадры, на которых запечатлена внутри или возле храма. Пожалуй, именно такие фото пользуются наименьшим ажиотажем, даже самые отъявленные злопыхатели редко, когда находят повод придраться к Волочковой.Впрочем, бывают исключения. Так, многим подписчикам не понравилась фотография, на которой Анастасия снята возле, предположительно, храма Матроны в Москве. Судя по комментариям, пользователи Сети пришли в неистовство, увидев, что балерина посетила святое место в, по их мнению, неподобающем наряде."Помолилась о вас. Добра вам и любви.🌺 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Анастасия, в ответ получив не только благодарности, но и ведро помоев. В частности, комментаторы раскритиковали артистку за длинное платье с леопардовым принтом и внушительным декольте."Шпагата в храме не будет?", "Все люди как люди это вечернее платье в пол в церковь отправилась ))))🙈", "В церковь с голой грудью, крестик нательный можно в церковь и надеть", "Боже сколько вульгарности и пошлости", "К чему фарисействовать? Да и наряд не для храма Божия", "Стыдобище! В развратном платье на фоне Храма!😱", "С голыми плечами в такие места не ходят молиться, так уж принято среди православных", – раскричались комментаторы.