По информации некоторых СМИ, муж уже давно не хранит верность Ани Лорак. Более того, популярная артистка знает об изменах, но терпит ради их дочери.

По информации некоторых СМИ, муж уже давно не хранит верность Ани Лорак. Более того, популярная артистка знает об изменах, но терпит ради их дочери.Супруг Ани Лорак Мурат позиционирует себя как бизнесмен. У знойного красавца сеть ресторанов. Однако, по информации , у мужчины на самом деле никогда не было собственного бизнеса. Мурат познакомился с Ани, когда та отдыхала в Турции, и на тот момент будто бы являлся менеджером отеля. И будто бы именно влюбленная Лорак подарила ему четыре ресторана.А еще издание со ссылкой на неких инсайдеров утверждает, что якобы Мурат имеет зависимость от запрещенных препаратов и весьма часто расслабляется в компании девушек. И будто бы отношения их совсем не дружеские. К слову, той же Яне Беляевой, с которой Мурата и засняли в киевском караоке-клубе, предположительно, муж Ани снимает квартиру. И якобы за его счет привлекательная брюнетка сделала несколько пластических операций.Самое печальное во всем этом, что Ани Лорак, по слухам, прекрасно осведомлена о похождениях мужа, но предпочитает закрывать глаза на его неверность и прочие грешки. Популярная исполнительница придерживается такой линии поведения из-за их общей дочери. Вот только, говорят, бывает, что Мурат отказывается общаться с дочкой и не отвечает на звонки именитой супруги.Отметим, что еще в начале июля ясновидящая Саона рассказывала Dni.Ru, что певица страдает в браке. "Ничего хорошего в их отношениях нет. Брак выглядит каким-то вынужденным. Ани безумно любит мужа, а вот сказать, что Мурат пылает любовью, я не могу. Более того, я даже не вижу интимной близости в их отношения. Брак был просто выгодой. На стороне у ее мужа есть любимая женщина. И именно ее он считает своей женой", – рассказывала тогда ведунья. "Ани Лорак всеми силами пытается сохранить брак, во что бы то ни стало. Но увы, искренней и чистой любви в этой паре не будет", – предупреждала предсказательница артистку, и как оказалось, была права.