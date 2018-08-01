Общий объем кредитного портфеля физлиц ВТБ с начала года вырос на 7%

Общий объем кредитного портфеля физлиц ВТБ с начала года вырос на 7%За первое полугодие 2018 г. розничный бизнес ВТБ нарастил объем продаж кредитных продуктов на 33% - до 587 млрд рублей. Драйверами роста стали ипотека (рост выдач - 37%) и кредиты наличными (+32%). Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции во вторник.Общий объем кредитного портфеля физлиц ВТБ с начала года вырос на 7% - до 2,4 трлн рублей. Портфель кредитов наличными впервые превысил 1 трлн рублей. За шесть месяцев в рамках данного продукта выдано 309,6 млрд рублей, что на 32% превышает результат за аналогичный период 2017 г.Ипотечный портфель с начала года вырос на 7% и достиг 1,1 трлн рублей. Выдачи жилищных кредитов за январь-июнь 2018 г. увеличились на 37%, до 243,5 млрд рублей. Кроме того, клиенты оформили 34,1 млрд рублей автокредитов (+18%). Объем портфеля достиг 102 млрд рублей.В сегменте привлеченных средств ВТБ обеспечил серьезный прирост всего рынка, увеличив розничный портфель на 13% с начала года. На 1 июля он приблизился к 3,5 трлн рублей. Доля банка на рынке привлечения увеличилась на рекордные 1,04 п.п. и на 1 июля составила 13,15%.Прирост портфеля был обеспечен, в первую очередь, за счет средств VIP-клиентов (+19%) и массового сегмента (+9%). Одновременно вырос и портфель инвестиционных продуктов банка: с начала года он увеличился на 22%, достигнув 511 млрд рублей.По словам Анатолия Печатникова, к 1 июля ВТБ перешагнул рубеж в 11,5 млн активных розничных клиентов. Банк активно реализует программы лояльности и улучшает свои технологические продукты. В частности, уже 77% клиентов являются активными пользователями системы «ВТБ-Онлайн», совершая свои операции без посещения офиса.Реклама