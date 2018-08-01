Waymo — дочка Alphabet и сестринская компания Google — огласила приблизительные тарифы на поездки в беспилотных такси. Как сообщает Bloomberg, цены начали показываться в мобильном приложении первым клиентам нового сервиса в США.

Waymo — "дочка" Alphabet и сестринская компания Google — огласила приблизительные тарифы на поездки в беспилотных такси. Как сообщает Bloomberg, цены начали показываться в мобильном приложении первым клиентам нового сервиса в США.Waymo тестирует беспилотные автомобили в Финиксе (штат Аризона) с весны прошлого года. Подав заявку на участие в программе, любой житель города может бесплатно прокатиться на автономном минивэне Chrysler Pacifica. При помощи мобильного приложения участники программы могут вызвать "машину будущего" в любое время суток и отправиться в любую точку в пределах города. При этом плата за поездки не берется.Как рассказали агентству добровольцы, для них поездки остаются бесплатными, но с недавнего времени в приложении начали отображаться предварительные цены на услуги. Например, поездка на самоуправляемом автомобиле протяженностью около 18 километров обойдется в $19,15. В целом, суммы сравнимы с теми, что предлагают конкуренты из Uber и Lyft, и меньше, чем просят местные службы такси.В Waymo заявляют, что начали оповещать пассажиров о примерной стоимости поездок для того, чтобы изучить их реакцию и получить обратную связь. Окончательно ценовая политика пока не определена.∎Uber предложила работу беспилотным автомобилям Waymo читайте такжеВместе с этим компания объявила о начале сотрудничества с центром общественного транспорта Финикса Valley Metro. Беспилотники Waymo планируется задействовать в качестве транспорта "последней мили" — когда пассажир, доехав из одной точки в другую, пересаживается на другой вид транспорта, чтобы добраться до дома. Сначала услуга будет доступна сотрудникам, позднее — пожилым людям и инвалидам.