Мария Захарова показала, что чиновники могут быть яркими, умными, стильными, веселыми. Она много работает, но отдыхать умеет хорошо. Яркое тому подтверждение – танцы на вечеринке фестиваля Жара в Баку,

Мария Захарова показала, что чиновники могут быть яркими, умными, стильными, веселыми. Она много работает, но отдыхать умеет хорошо. Яркое тому подтверждение – танцы на вечеринке фестиваля "Жара" в Баку,Ведущий шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио" Михаил Брагин и не предполагал, что Мария Захарова такая веселая! Она так лихо отплясывала рок-н-ролл, что казалось, делает это всю жизнь. Брагин даже взял у Захаровой пару уроков и теперь чувствует себя королем танцпола!Подписчики страница "Авторадио" в социальной сети Instagram в восторге от увиденного: "И поговорить может, и станцевать - огонь женщина!!!", "Смелая красивая женщина танцует", "Восхищаюсь Захаровой – умнейшая женщина,да еще тонкая, веселая, задорная"."Когда я пришла в МИД, то захотела раздвинуть шторы, проветрить все,внести элемент живой жизни, народности. И рассказать людям, о чем вообще вся внешняя политика. Это не то, что мне написали бумажку, а я вышла и ее озвучила, нет! Людям нужно сочетание искренности и игры с ними", – объяснила дипломат в интервью Dni.Ru нетипичное для российского чиновника поведение.Надо заметить, что Захарова пускается в пляс не впервые. Так два года назад во время брифинга для российских и иностранных журналистов Захарова, говоря о программе саммита Россия – АСЕАН в Сочи, сообщила, что на приеме в честь этого события будет русская народная музыка. "С "Калинка“, – пообещала Мария. И слово сдержала! Тогда видео и эффектные фото Захаровой, исполняющей "Калинку", произвели настоящий фурор в соцсетях.Помимо умения танцевать, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, пишет стихи и песни. "Я поняла, что это переработанный негатив, с которым приходится в силу служебных обязанностей сталкиваться, таким образом находит свой выход", – уверена Захарова.