Дочь знаменитого теннисиста, модель сделала признание. Она поделилась самым сокровенным.

Дочь знаменитого теннисиста, модель сделала признание. Онаподелилась самым сокровенным.Алеся сняласьдля рубрики "Что в сумке?"YouTube-канала Vogue Russia. Девушка продемонстрировала содержимое аксессуараи немного пооткровенничала.Кафельникова рассказалао любимой косметике, а также о том, чем сейчас сильно увлечена. Она показалакнигу Робина Норвуда "Женщины, которыелюбят слишком сильно", которую сейчас читает.Поее словам, эта книга про то, как тяжело быть зависимой. При этом Алеся сделала странноеоткровение. "Я зависимый человек. Завишу от любви. Я вообщеторчу на чувствах", – призналась девушка.Модель отметила, чтопроизведение ей очень помогает. "Она рассказывает, что любитьи страдать – это не одно и то же. Я такой человек, что еслилюблю человека, то отдаюсьему вся, забываю про себя", – поделиласьКафельникова.Напомним, в прошлом годумодель прошла курс лечения от наркозависимости. После реабилитации онавернулась в модельный бизнес, но недавно Алесю снова заподозрили в употреблении наркотиков. Затемв Сеть попали ее интимные фото с бывшимвозлюбленным, рэпером Фараоном.Как писали Dni.Ru, ранее СМИ сообщали о том, что после расставания с любимым Кафельниковапопала в реанимацию. Несмотря на то, что официальные представители моделиопровергали эти сведения, многие поклонники продолжали верить, что онанаходится в крайне тяжелом состоянии.