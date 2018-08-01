Что такое каруто, как сделать оригами и что сближает русских и японцев? Ответы на эти вопросы сегодня получили посетители Областной библиотеки для детей и молодёжи. Там устроили День Японии с загадками, играми и мастер-классами, посвящёнными культуре страны. И это неслучайно, ведь 2018-й объявлен в России годом Японии. С секретами страны восходящего солнца познакомилась Маргарита Махрова.

Что такое каруто, как сделать оригами и что сближает русских и японцев? Ответы на эти вопросы сегодня получили посетители Областной библиотеки для детей и молодёжи. Там устроили День Японии с загадками, играми и мастер-классами, посвящёнными культуре страны. И это неслучайно, ведь 2018-й объявлен в России годом Японии. С секретами страны восходящего солнца познакомилась Маргарита Махрова.