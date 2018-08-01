Раскрылись подробности жизни трех сестер,
убивших 27 июля в Москве своего 57-летнего отца-тирана. Оказалось, что девушки
вели отнюдь не скромный образ жизни.
Раскрылись подробности жизни трех сестер,
убивших 27 июля в Москве своего 57-летнего отца-тирана. Оказалось, что девушки
вели отнюдь не скромный образ жизни.
Выяснилось, что они ходили
на так называемые "вписки". Не стеснялись девушки и выкладывать в социальные
сети свои откровенные фотографии.
На которых сестры
позируют с алкоголем в компании молодых людей, а также на лестнице в подъезде,
передает РЕН
ТВ. Рассказал о девушках и их брат Арсен.
По словам сына зарезанного Михаила Хачатуряна, сестры
являются не жертвами насилия, а расчетливыми убийцами, которые тщательно
спланировали преступление. О предстоящем нападении девушки сообщили
в личной переписке за шесть-семь часов до смерти родителя, сообщает
РИА ФАН.
Парень
добавил, что его отец всего лишь вел себя с дочерьми строго
и требовал послушания. Якобы, девушки не убирали за собой в квартире и не
мыли посуду, из-за чего и происходили ссоры. Также Арсен добавил, что отец был
набожным: постоянно ездил молиться в Иерусалим и занимался
благотворительностью.
Напомним, кровавая драма разыгралась в московской квартире 27
июля. Три девушки нанесли отцу несколько десятков ножевых ранений. Одно из них
– в сердце – оказалось смертельным.
Сестры признали вину и
рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом – якобы
тот долгое время причинял им страдания. По словам знакомых семьи, мужчина их насиловал, не разрешал ходить в
школу и встречаться с друзьями.
Михаила Хачатуряна похоронили на
Вешкинском кладбище. Подозреваемые находятся в изоляторе временного
содержания.