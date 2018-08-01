Раскрылись подробности жизни трех сестер, убивших 27 июля в Москве своего 57-летнего отца-тирана. Оказалось, что девушки вели отнюдь не скромный образ жизни.

Раскрылись подробности жизни трех сестер,убивших 27 июля в Москве своего 57-летнего отца-тирана. Оказалось, что девушкивели отнюдь не скромный образ жизни.Выяснилось, что они ходилина так называемые "вписки". Не стеснялись девушки и выкладывать в социальныесети свои откровенные фотографии.На которых сестрыпозируют с алкоголем в компании молодых людей, а также на лестнице в подъезде,передает РЕНТВ. Рассказал о девушках и их брат Арсен.По словам сына зарезанного Михаила Хачатуряна, сестрыявляются не жертвами насилия, а расчетливыми убийцами, которые тщательноспланировали преступление. О предстоящем нападении девушки сообщилив личной переписке за шесть-семь часов до смерти родителя, сообщаетРИА ФАН.Пареньдобавил, что его отец всего лишь вел себя с дочерьми строгои требовал послушания. Якобы, девушки не убирали за собой в квартире и немыли посуду, из-за чего и происходили ссоры. Также Арсен добавил, что отец былнабожным: постоянно ездил молиться в Иерусалим и занималсяблаготворительностью.Напомним, кровавая драма разыгралась в московской квартире 27июля. Три девушки нанесли отцу несколько десятков ножевых ранений. Одно из них– в сердце – оказалось смертельным.Сестры признали вину ирассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом – якобытот долгое время причинял им страдания. По словам знакомых семьи, мужчина их насиловал, не разрешал ходить вшколу и встречаться с друзьями.Михаила Хачатуряна похоронили наВешкинском кладбище. Подозреваемые находятся в изоляторе временногосодержания.