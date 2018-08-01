Кто ждёт трагедии? В микрорайоне Заклязьменский на заброшенных стройках играют дети. Следком в который раз призывает муниципальную власть закрыть доступ на опасные объекты. Решение о консервации недостроев принято на уровне губернатора ещё два года назад. Между тем, за последние пять лет следователи зафиксировали семь несчастных случаев с детьми именно на заброшенных объектах. Четверо подростков погибли. Тему продолжит Александр Инин.

Кто ждёт трагедии? В микрорайоне Заклязьменский на заброшенных стройках играют дети. Следком в который раз призывает муниципальную власть закрыть доступ на опасные объекты. Решение о консервации "недостроев" принято на уровне губернатора ещё два года назад. Между тем, за последние пять лет следователи зафиксировали семь несчастных случаев с детьми именно на заброшенных объектах. Четверо подростков погибли. Тему продолжит Александр Инин.