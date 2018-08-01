Правоохранители Калининграда задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными. Сообщается, что мужчина застрелил беззащитного котенка, чтобы проверить на нем навыки стрельбы.

Правоохранители Калининграда задержали подозреваемого в жестоком обращении с животными. Сообщается, что мужчина застрелил беззащитного котенка, чтобы "проверить на нем навыки стрельбы".Местная жительница сообщила полиции о том, что стала свидетельницей жестокой расправы над животным. Она рассказала, что ее 59-летний сосед из окна своей квартиры застрелил бродячего котенка.Полицейские задержали подозреваемого и изъяли у него пневматическую винтовку. После этого оружие отправили на экспертизу. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел проверить свои способности в стрельбе и выбрал в качестве цели беззащитное животное.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель". Таким образом, жителю Калининграда грозит до трех лет лишения свободы, передает .Ранее в России произошло аналогичное вопиющее происшествие, связанное с издевательством над животными. Тогда 16-летняя школьница расчленила котенка топором, засняв зверства на видео. Тысячи россиян требуют в Сети максимально сурового наказания для девушки.Речь идет о видеоролике, размещенном в соцсетях, на котором девушка расчленяет котенка топором. Запись сопровождается смехом и общением с подругой.Позже выяснилось, что живодерка является дочерью чиновника. Данный факт еще больше взбудоражил Всемирную паутину.