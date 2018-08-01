Росавтодор предложил построить на месте серпантина от поселка Джубга в Туапсинском районе до города Сочи четырехполосную скоростную трассу. По предварительным подсчетам, проект обойдется в 1,2 триллиона рублей.

Росавтодор предложил построить на месте серпантина от поселка Джубга в Туапсинском районе до города Сочи четырехполосную скоростную трассу. По предварительным подсчетам, проект обойдется в 1,2 триллиона рублей.Если проект реализуют, то добраться от Джубги до Сочи можно будет всего за час. Сейчас дорога занимает четыре часа, передает "Ведомости".Информация дополняется.