Росавтодор предложил построить на месте серпантина от поселка Джубга в Туапсинском районе до города Сочи четырехполосную скоростную трассу. По предварительным подсчетам, проект обойдется в 1,2 триллиона рублей.
Росавтодор предложил построить на месте серпантина от поселка Джубга в Туапсинском районе до города Сочи четырехполосную скоростную трассу. По предварительным подсчетам, проект обойдется в 1,2 триллиона рублей.
Если проект реализуют, то добраться от Джубги до Сочи можно будет всего за час. Сейчас дорога занимает четыре часа, передает "Ведомости".
Информация дополняется.