Солист российского бой-бенда 28-летний Артем Пиндюра закрутил роман с бывшей участницей скандального телепроекта Дом-2. Влюбленные не отходят друг от друга ни на шаг.

Солист российского бой-бенда28-летний Артем Пиндюра закрутил роман с бывшей участницей скандального телепроекта"Дом-2". Влюбленные не отходят друг от друга ни на шаг.По законам шоу-бизнеса, чтобы иметь устойчивое вниманиепоклонниц, кумиры миллионов девушек должны быть свободны от отношений. Видимопоэтому Артем долго скрывал свою зазнобу от общественности.Однако все тайное становиться явным. Как оказалось, Пиндюравот уже несколько месяцев встречается с 23-летней звездой реалити-шоу "Дом-2" МаринойМексикой.Влюбленные пока не комментируют свой роман. Афишироватьотношения явно не входило в их планы, хотя все свободное время парочка проводитвместе, Марина сопровождает избранника даже на тренировках.Добавим, что Мексика пробыла на "Доме-2" всего несколькомесяцев и все это время жила на Сейшелах в своеобразном филиале проекта "Островлюбви". Благодаря яркой внешности красотка моментально завоевала сердца зрителей, сообщает .Сейчас Марина работает моделью и часто принимает участие всъемках. Также экс-участница телестройки ведет новостной блог, посвященныйреалити-шоу. Поклонники считают, что красотка отлично справляется с этой задачей.Более года назад ходили упорные слухи, что Мексика – эскортница. Ее личная переписка была слита в Сеть. Якобы девушка вела беседу с неким посредником,подбирающим красоток на вечерок для состоятельных мужчин. Однако сама звезда "Дома-2"отрицала все обвинения.