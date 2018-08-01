Звезда сериалов Улицы разбитых фонарей и Тайны следствия
Людмила Глухова скончалась от онкологического заболевания. Артистка умерла на
55-м году жизни.
Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия"
Людмила Глухова скончалась от онкологического заболевания. Артистка умерла на
55-м году жизни.
Медики диагностировали у Глуховой раковую опухоль, которая медленно съедала ее. Это и
стало причиной смерти, сообщает . Артистка вела
продолжительную борьбу с этим ужасным недугом, пишет .
Напомним, Глухова скончалась 29 июля, но о ее смерти стало
известно сегодня, 1 августа. Прощание состоится 2 августа в Большом зале крематория на
Шафировском проспекте в Санкт-Петербурге.
Людмила Глухова родилась в Иркутской области. Окончила
Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств и Санкт-Петербургскую
государственную академию театрального искусства. В 2005 году стала лауреатом
премии "Золотая маска" за роль в спектакле "Песни дождя".
Снялась в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны
следствия".
Также звезда сериалов была художественным руководителем КДЦ
"Красногвардейский". По словам друзей Глуховой, как профессионал она была
незаменима. Благодаря стараниям Людмилы Борисовны состоялись сотни выступлений
артистов-любителей на самых разных площадках.
Представители культурно-досугового центра уже выразили свои
соболезнования семье артистки. "Не стало нашей коллеги. Светлого человека,
жизнерадостного, умного, талантливого, мыслящего, чувствующего, понимающего...
Это не укладывается в голове, это тяжело осознавать, это невыносимо больно. К
сожалению, жизнь такова, что страшные вести приходят внезапно и
неожиданно", – с горечью сообщили сотрудники учреждения.