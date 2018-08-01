Звезда сериалов Улицы разбитых фонарей и Тайны следствия Людмила Глухова скончалась от онкологического заболевания. Артистка умерла на 55-м году жизни.

Звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия"Людмила Глухова скончалась от онкологического заболевания. Артистка умерла на55-м году жизни.Медики диагностировали у Глуховой раковую опухоль, которая медленно съедала ее. Это истало причиной смерти, сообщает . Артистка велапродолжительную борьбу с этим ужасным недугом, пишет .Напомним, Глухова скончалась 29 июля, но о ее смерти сталоизвестно сегодня, 1 августа. Прощание состоится 2 августа в Большом зале крематория наШафировском проспекте в Санкт-Петербурге.Людмила Глухова родилась в Иркутской области. ОкончилаВосточно-Сибирскую академию культуры и искусств и Санкт-Петербургскуюгосударственную академию театрального искусства. В 2005 году стала лауреатомпремии "Золотая маска" за роль в спектакле "Песни дождя".Снялась в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайныследствия".Также звезда сериалов была художественным руководителем КДЦ"Красногвардейский". По словам друзей Глуховой, как профессионал она быланезаменима. Благодаря стараниям Людмилы Борисовны состоялись сотни выступленийартистов-любителей на самых разных площадках.Представители культурно-досугового центра уже выразили своисоболезнования семье артистки. "Не стало нашей коллеги. Светлого человека,жизнерадостного, умного, талантливого, мыслящего, чувствующего, понимающего...Это не укладывается в голове, это тяжело осознавать, это невыносимо больно. Ксожалению, жизнь такова, что страшные вести приходят внезапно инеожиданно", – с горечью сообщили сотрудники учреждения.