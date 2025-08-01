Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первое полугодие 2025 года во Владимирской области зарегистрировано 133 случая отравления спиртосодержащей продукцией. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 175 случаев.Отравления алкоголем по-прежнему остаются одной из самых частых причин смертельных исходов. За этот период скончались 98 человек, что составляет 74,2% от всех летальных исходов из-за острых отравлений. При этом мужчины травятся алкоголем в 3 раза чаще женщин.Большинство отравлений (73,7%) вызваны этиловым спиртом. Однако в 15 случаях люди пострадали от суррогатов алкоголя, в 9 случаях — от метанола.Чаще всего такие инциденты регистрируются в Владимире (27 случаев, 22 из них — со смертельным исходом), Гусь-Хрустальном (25 случаев) и Коврове (17 случаев).Роспотребнадзор , что основными причинами отравлений являются чрезмерное употребление алкоголя, использование суррогатных напитков, а также употребление алкогольной продукции, изготовленной дома или приобретенной вне специализированных магазинов.