В штабе поддержки депутат Госдумы РФ Игорь Игошин провёл очередной приём жителей Владимирской области, в ходе которого ответил на вопросы граждан и выслушал их проблемы.

В штабе поддержки депутат Госдумы РФ Игорь Игошин провёл очередной приём жителей Владимирской области, в ходе которого ответил на вопросы граждан и выслушал их проблемы.Как рассказал парламентарий в соцсети, жителей Гусь-Хрустального беспокоит готовность городской школы №14 к новому учебному году. Депутат лично посетил образовательное учреждение и убедился, что строители полностью завершили капитальный ремонт. В настоящий момент идёт благоустройство прилегающей территории, а в школьных кабинетах расставляют новую мебель и современное оборудование.«Школа, действительно, стала красивой и современной. В том, что она примет 1 сентября своих учеников, у меня сомнений нет», — подчеркнул Игорь Игошин.Также во время приёма наши земляки спрашивали об обеспечении лекарствами. Как отметил депутат, во Владимирской области внедрена новая система снабжения жителей льготными препаратами. Кроме того, любой желающий может позвонить по номеру 122 и получить информацию о доставке необходимого лекарства. Впрочем, несмотря на это, вопросы всё-таки остаются.Несколько обращений касались задержек с положенными по закону выплатами родственникам участников СВО. Игорь Игошин немедленно сделал запросы в различные службы с просьбой провести проверки.А вот жителей сельских поселений Ковровского района больше всего беспокоит временное отсутствие интернета. В настоящий момент провайдер решает данную проблему.Рыбаки из Камешковского района пригласили парламентария принять участие в конкурсе на самую вкусную и наваристую уху, который состоится 2 августа, и учредить депутатский приз.«С удовольствием откликнулся на эту инициативу! Приз будет вручен! И не один! Главное, чтобы участники удивили зрителей своей рыбацкой удачей, большим уловом и новым рецептом наваристой ухи по-камешковски!» — написал Игорь Игошин.