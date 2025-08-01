Лагерь закрыли на 45 суток.

В Петушинском районе Владимирской области детский лагерь с занятиями по верховой езде «Вольный ветер. Отдохнём верхом» закрыли на 45 суток. Такое решение суд по материалам проверки Роспотребнадзора, которая выявила множество серьёзных нарушений, угрожающих здоровью и жизни детей.Проверка была инициирована после жалобы гражданина и подтвердила, что индивидуальный предприниматель не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования. Так, отсутствовало санитарно-эпидемиологического заключения для лагеря. У сотрудников, в том числе у инструкторов по верховой езде, не было личных медицинских книжек. В комнатах для детей отсутствовали индивидуальные тумбочки и шкафы для хранения вещей.Кроме того, в лагере не было холодной и горячей водой в буфете, туалетах и умывальниках. А также не проводился осмотр детей на педикулез.Также были выявлены нарушения в организации общественного питания. Учитывая все обстоятельства, суд приостановил деятельность лагеря на 45 суток.