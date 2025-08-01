Эксперимент продлится до 30 июня 2026 года.

Во Владимирской области эксперимент по взысканию задолженности за коммунальные услуги в онлайн-режиме. Ключевая задача инициативы – улучшение платежной дисциплины и сокращение общей суммы долга потребителей.В настоящее время, обращаясь в суд, организации жилищно-коммунального хозяйства не имеют прямого доступа к данным о должниках из Росреестра. Отправка соответствующих запросов в Росреестр и МВД является обязанностью суда. Судебное разбирательство начинается только после получения этих выписок, что значительно увеличивает продолжительность процесса.Предполагается, что в рамках эксперимента на платформе ГИС ЖКХ будет разработан цифровой сервис, позволяющий автоматизировать необходимые запросы. Должники будут получать уведомления о наличии задолженности и возможность оперативно ее погасить, избегая судебного разбирательства. В случае, если долг не будет оплачен добровольно, собственник получит уведомление о начале процедуры взыскания в судебном порядке.Эксперимент рассчитан до 30 июня 2026 года и охватывает, помимо Владимирской области, ряд других регионов, включая Республику Коми, Республику Северная Осетия – Алания, Удмуртскую Республику, Приморский край, Ставропольский край, Амурскую, Астраханскую, Воронежскую, Липецкую, Калининградскую, Московскую, Нижегородскую, Ростовскую, Свердловскую и Томскую области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ