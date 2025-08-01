Грузовик с лесом оборвал провода.

Лесовоз оставил без связи десятки населенных пунктов во Владимирской областиВ Александровском районе Владимирской области грузовик с лесом оборвал провода, оставив без интернета, телевидения и видеонаблюдения десятки населенных пунктов и половину райцентра.Авария произошла на Бакшеевском шоссе в Александрове. По словам очевидцев, лесовоз повалил несколько столбов, временно заблокировав движение.Провайдер «Трайтэк» сообщил, что из-за аварии без связи остались Балакирево и окрестные населенные пункты, а также часть Александрова. Помимо интернета, у многих пропал доступ к камерам видеонаблюдения и ТВ. Местные жители сообщают об отключении электричества в районе аварии.