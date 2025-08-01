Водителя приговорили к 300 часам обязательных работ и конфисковали машину.

Ковровский городской суд вынес приговор местному жителю, который, будучи уже лишенным прав за пьяное вождение, снова сел за руль в нетрезвом виде. На этот раз он управлял автомобилем Chery Arrizo 8 2024 года выпуска, стоимостью более 2 миллионов рублей.В июне 2025 года нарушитель сотрудниками ДПС в поселке Мелехово.По решению суда, водителя приговорили к 300 часам обязательных работ и лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 9 месяцев. Кроме того, его дорогостоящий автомобиль был конфискован в доход государства.