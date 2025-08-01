Благоустройство территории возле монументальной стелы, посвящённой трудовому подвигу владимирцев в годы Великой Отечественной войны, находится на завершающем этапе. Глава города Дмитрий

Благоустройство территории возле монументальной стелы, посвящённой трудовому подвигу владимирцев в годы Великой Отечественной войны, находится на завершающем этапе. Глава города Дмитрий Наумов лично побывал на объекте и оценил ход работ. На данный момент специалисты завершают последние штрихи перед торжественным открытием. Андрей Фроликов, индивидуальный предприниматель Мы провели озеленение, сделали новый фундамент и гранитную стелу, подпорную стенку