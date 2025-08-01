Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.

Следствие завершило дело 59-летнего жителя Коврова, которого обвиняют в ложном сообщении о теракте.Согласно материалам дела, в мае этого года мужчина, будучи пьяным у себя дома, позвонил в полицию Коврова и сообщил о бомбе, заложенной в парке «Патриот», не уточнив деталей.Незамедлительно на место происшествия были направлены сотрудники полиции и другие экстренные службы. Однако в результате тщательного обследования парковой зоны никаких взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было.В пресс-службе что личность звонившего была оперативно установлена. Нетрезвый мужчина признался, что совершил звонок из хулиганских побуждений и, осознавая, что его вычислят, рассчитывал, что правоохранительные органы помогут ему найти мужчину, с которым у него ранее произошел конфликт.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.