16-летний вор-серийник из Киржачского района Владимирской области воровал скутеры из подъездов, вещи из машин, телефоны из дамских сумочек. В общей сложности он обокрал владимирцев на 500 тысяч рублей. Не остановили подростка и приводы в полицию. А скоро к своим преступлениям он начал подключать несовершеннолетнюю сестру. Подробности — в материале vlad.aif.ru.Полиция не могла остановитьВ основном подросток грабил жителей Киржачского района. Себе он забирал буквально все, что видел и стояло без присмотра — вещи из чужих машин, сумочек, скутеры из подъездов.Однажды правоохранители задержали парня и выдали ему подписку о невыезде. Но проблемы с полицей подростка не остановили, и после получения бумаги он совершил еще четыре кражи.«Из сумки одной из покупательниц в торговом центре он вытащил сотовый телефон, деньги, а также банковскую карту, с которой впоследствии похитил деньги», — рассказали в прокуратуре Владимирской области.В общей сложности юный вор обокрал жителей Киржчаского района на 500 000 рублей.Втянул в преступления сеструПервый раз за кражи парня оштрафовали. Но судимость не была погашена. Спустя время подросток снова попался на воровстве, но в этот раз наказание за содеянное было серьезнее — его заключили под стражу.В ходе разбирательств стало известно, что в преступления задержанный даже втянул несовершеннолетнюю сестру.Сейчас расследование уголовного дела продолжается.