Проверка показала, что они не отвечают требованиям безопасности.

В Гороховецком районе по требованию прокуратуры будут отремонтированы две автобусные остановки в деревне Быкасово. Проверка показала, что они находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают требованиям безопасности., что на остановках на улицах Черёмушки и Центральная разрушен навес, отсутствуют посадочные площадки и специальные заездные «карманы» для автобусов. Кроме того, на обеих остановках нет освещения.Прокуратура Гороховецкого района направила иск в суд, чтобы обязать администрацию района привести остановочные пункты в порядок. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Надзорное ведомство будет контролировать, как выполняются работы по восстановлению прав пассажиров.