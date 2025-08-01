Президент Владимир Путин отметил наших земляков важными государственными наградами. Их получили машинист электровоза из Мурома и руководитель сельхозпредприятия из Селивановского

Президент Владимир Путин отметил наших земляков важными государственными наградами. Их получили машинист электровоза из Мурома и руководитель сельхозпредприятия из Селивановского района, рассказали в облправительстве. Дмитрий Царьков, который работает машинистом электровоза в Муроме, получил медаль «За развитие железных дорог». А Ольга Дегтева, заместитель генерального директора сельхозпредприятия «Губино», удостоена Почетной грамоты Президента России. Прокомментируйте новость у нас