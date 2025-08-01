Во Владимире прорабатывают вопросы совершенствования системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и режимов работы автобусов. Глава города Дмитрий Наумов провел выездное

Во Владимире прорабатывают вопросы совершенствования системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и режимов работы автобусов. Глава города Дмитрий Наумов провел выездное совещание, он указал, что в адрес муниципалитета периодически поступают жалобы от жителей по несоблюдению перевозчиками утвержденного расписания. Некоторых маршрутов, особенно по вечерам, тяжело дождаться на остановках. Юрий Иванов, начальник управления транспорта и связи