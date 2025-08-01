В парке у Дворца детского и юношеского творчества во Владимире стартовал новый этап благоустройства — подрядчики приступили к осушению прудов. Как сообщили в мэрии, первый пруд уже осушен

В парке у Дворца детского и юношеского творчества во Владимире стартовал новый этап благоустройства — подрядчики приступили к осушению прудов. Как сообщили в мэрии, первый пруд уже осушен путем разрушения дамбы. В ближайшее время начнется очистка дна от ила и мусора. Ранее территорию подготовили: убрали аварийные деревья и поросль. По периметру установлено ограждение для безопасности,