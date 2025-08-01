Первый пруд уже «обезводили», разрушив дамбу.

Во Владимире начали осушать пруды в парке у Дворца творчества. Об этом рассказали в мэрии города.Первый пруд уже «обезводили», разрушив дамбу. Скоро его очистят от ила и мусора. Все краснокнижные растения пересадили, а родник теперь доступен через водомат.Безопасность также обеспечена: есть ограждения и подъезд для техники.