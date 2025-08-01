В пятницу, 2 августа, на участке Судогодского шоссе в районе дамбы через Клязьму временно ограничат движение транспорта. Как сообщила администрация Владимира, с 08:00 до 15:00 здесь будут

В пятницу, 2 августа, на участке Судогодского шоссе в районе дамбы через Клязьму временно ограничат движение транспорта. Как сообщила администрация Владимира, с 08:00 до 15:00 здесь будут проводить работы по опиловке сухих и аварийных деревьев. Движение будет организовано по одной полосе в сторону Загородного парка. В Центре управления городскими дорогами просят водителей заранее планировать маршрут