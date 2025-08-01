Во Владимире продолжается благоустройство общественных пространств. 31 июля сквер Сперанского украсили более 1800 многолетников — шалфей, астильба, котовник, эхинацея, кровохлебка, овсянница

Во Владимире продолжается благоустройство общественных пространств. 31 июля сквер Сперанского украсили более 1800 многолетников — шалфей, астильба, котовник, эхинацея, кровохлебка, овсянница и щучка дернистая. Работы выполнили сотрудники МКУ «Зелёный город». Высаженные растения не только сделают сквер ярче и уютнее, но и станут маточным материалом для дальнейших озеленительных работ по всему городу. Как сообщили в мэрии,