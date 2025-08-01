Сегодня утром в мебельном магазине «Депо» на рынке «Тандем» случился пожар. 24 сотрудника магазина эвакуировались самостоятельно. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в ГУ МЧС

Сегодня утром в мебельном магазине «Депо» на рынке «Тандем» случился пожар. 24 сотрудника магазина эвакуировались самостоятельно. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона. Огнем охватило 50 кв. м. здания. 23 огнеборца и 8 единиц техники не дали ему перекинуться на соседнее здание и активно локализовали возгорание. Причина пожара устанавливается дознавателем.