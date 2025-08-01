Женщина утверждала, что попала в больницу по инициативе бывшего мужа во время бракоразводного процесса.

Во Владимире Елена Манько, бывшая жена священника, отсудила 300 тысяч рублей у Областной психиатрической больницы №2 за принудительную госпитализацию в 2022 году. Об этом пишут «».Женщина утверждает, что попала в больницу по инициативе бывшего мужа во время бракоразводного процесса. Там её принуждали к лечению, ограничивали в общении и передвижении, а сильнодействующие препараты вызвали побочные эффекты.Суд признал нарушение её прав и присудил компенсацию за моральный вред.