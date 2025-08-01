Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура Владимира направила в суд уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Её обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью соседу по общежитию, которого она ударила ножом. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.Инцидент произошел вечером 20 апреля. Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидела на общей кухне мужчину, проживавшего с ней на одном этаже. Решив, что он уже съехал, она потребовала, чтобы тот ушёл. Когда мужчина отказался, между ними вспыхнула ссора.Не желая продолжать конфликт, потерпевший направился к себе в комнату. Однако женщина схватила со стола нож, догнала его в коридоре и ударила в спину. Обвиняемая полностью признала свою вину.Уголовное дело Октябрьским районным судом Владимира.