Ожидается жара и дождь.

В первые выходные августа во Владимирской области ожидаются локальные грозы и дожди.Антициклон, ранее определявший погодные условия в регионе, постепенно смещается на восток и теряет свою силу. В результате небо над Владимирской областью станет более облачным, и к выходным в некоторых районах пройдут кратковременные дожди с грозами.По прогнозу на пятницу, 1 августа 2025 года, во Владимире и области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем поднимется до +27°C, а ночью опустится до +18°C.Будет дуть восточный ветер со скоростью 8-9 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.