Об этом сообщили в госавтоинспекции по Владимирской области.

Госавтоинспекция профилактические меры по предотвращению нарушений правил дорожного движения с участием мототранспорта. Во всех районах Владимирской области проводятся специальные рейды.Особое внимание уделяется водителям мопедов, мотоскутеров и питбайков, не достигшим совершеннолетия. Подчеркивается, что управление такой техникой разрешено только по достижении 18 лет, а кроссовые мотоциклы, предназначенные для спортивных целей, не могут использоваться на дорогах общего пользования. Юных нарушителей отстраняют от управления, а транспортные средства изымаются и помещаются на штрафстоянки. В отношении родителей составляются протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.Кроме того, инспекторы штрафуют и взрослых мотоциклистов за езду без шлемов, документов или в состоянии алкогольного опьянения.