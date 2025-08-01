он вовлек в совершение преступлений и свою сестру.

В Киржаче заключен под стражу 16-летний подросток, которого обвиняют в совершении восьми краж на общую сумму почти 500 тысяч рублей. Как прокуратура Киржачского района, ранее несовершеннолетний уже был дважды судим за подобные преступления.По материалам уголовного дела, в марте и апреле этого года подросток совершил ряд краж, включая хищение имущества из автомобиля и скутера, оставленного в подъезде.Несмотря на возбужденное уголовное дело и подписку о невыезде, которую он получил 2 июля, молодой человек не сделал для себя никаких выводов. В июле он совершил еще четыре кражи. Например, из сумки покупательницы в торговом центре он украл телефон, деньги и банковскую карту, с которой затем снял наличные.Кроме того, он вовлек в совершение преступлений свою несовершеннолетнюю сестру.Учитывая, что подросток уже дважды был судим, следственные органы направили в суд ходатайство о заключении его под стражу. Прокуратура поддержала эту инициативу, и суд принял решение об избрании самой строгой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.