В Ковровском городском суде будет рассмотрено уголовное дело против местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина вырастил и изготовил более 107 килограммов марихуаны, а также свыше 200 граммов гашишного масла.Как следствие, с мая по август 2024 года обвиняемый занимался производством наркотиков из выращенной им конопли. Кроме того, в мае он приобрел крупные партии других запрещённых веществ синтетического и растительного происхождения для дальнейшей продажи.Все наркотики мужчина расфасовал и хранил в своём частном доме, квартире и автомобиле. Его преступная деятельность была пресечена 15 марта текущего года, а все запрещенные вещества изъяты из незаконного оборота. Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.