Во Владимирской области прошел II международный семинар «Современные технологии растениеводства Нечерноземной зоны РФ». В Суздале на площадке федерального аграрного научного центра встретились ученые из России и Беларуси, сельхозтоваропроизводители и представители министерства сельского хозяйства. Иван Щукин, директор ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр» (г. Суздаль) Сегодня был плодотворный день. Мы провели активное пленарное заседание. Посмотрели наши посевы,