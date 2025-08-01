Необычный случай произошел 22 июля на борту самолета, летевшего из Сочи в Иваново. Врач-терапевт Городской больницы №4 города Владимира Александр Варьян, возвращаясь с семьей из отпуска,

Необычный случай произошел 22 июля на борту самолета, летевшего из Сочи в Иваново. Врач-терапевт Городской больницы №4 города Владимира Александр Варьян, возвращаясь с семьей из отпуска, несколько раз оказывал экстренную помощь пассажирам прямо в полете. Как рассказали в Минздраве Владимирской области, через полчаса после взлета стало плохо молодой женщине – давление упало, она едва держалась