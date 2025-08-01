Жертвами мошенников становятся люди разных возрастов, социального положения, профессий.

За последние два дня жители Владимирской области стали жертвами мошенников и потеряли более 15 миллионов рублей. Полиция регистрировать многочисленные случаи хищения денежных средств с банковских счетов граждан путем обмана.Несмотря на профилактическую работу, проводимую правоохранительными органами и властями, граждане ежедневно переводят крупные суммы денег злоумышленникам. Жертвами мошенников становятся люди разных возрастов, социального статуса и профессий.За указанный период в полицию поступили заявления от жителей различных городов и районов региона, общая сумма ущерба которых превысила 15 миллионов рублей.Мошенники используют сложные и изобретательные схемы, в которые доверчивые граждане легко верят и теряют свои сбережения.Например, 45-летняя жительница Александровского района, заинтересовавшись рекламой об инвестициях в интернете, заполнила анкету и связалась с менеджером Дмитрием, который убедил ее перевести на указанные счета около 40 тысяч рублей.Не получив ожидаемой прибыли, женщина попыталась вернуть свои деньги. С ней связался менеджер Павел, сообщивший о необходимости кредитного плеча для закрытия счета и вывода средств. Женщина, не усомнившись, скачала указанное приложение и перевела через него почти 2,4 миллиона рублей.Однако мошенники не остановились и убедили ее, что последним шагом для возврата вложений будет передача наличных курьеру, фотографию которого ей прислали. Потерпевшая поверила, сняла со счета около 1 миллиона рублей и отдала деньги прибывшему мошеннику.В результате общий материальный ущерб превысил 3,5 миллиона рублей. Примечательно, что в декабре 2023 года эта женщина уже становилась жертвой дистанционного мошенничества.Другой пример – 38-летняя жительница Гусь-Хрустального, которая увидела в мессенджере ВК объявление о дополнительном заработке путем инвестирования в драгоценные металлы и связалась с куратором, который якобы осуществлял сделки. Заняв деньги у знакомых, в течение сентября женщина перевела мошенникам более 8,3 миллиона рублей и обратилась в полицию только спустя 10 месяцев, не дождавшись обещанной прибыли.75-летняя жительница Владимира отдала курьеру 800 тысяч рублей под предлогом отмены индексации тарифов, а 77-летний житель этого же города перевел почти миллион рублей на безопасный счет, поверив позвонившим ему лжесотрудникам ФСБ.По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.Прокуратура Владимирской области в очередной раз призывает жителей региона проявлять бдительность и осторожность при поступлении звонков от незнакомых лиц, сообщающих о несанкционированных операциях по счетам, попавших в ДТП родственниках, легком заработке, причитающихся выплатах и пособиях и т.п. В случае получения подобных звонков рекомендуется немедленно прекратить общение, не совершать каких-либо операций по переводу денег и обращаться в полицию по телефонам: 02, 102, 112.