ДТП произошло на трассе Судиславль – Галич – Чухлома

ДТП произошло на трассе Судиславль – Галич – ЧухломаДва человека погибли в ДТП с участием трех автомобилей на трассе в Галичском районе Костромской области, передает областная телерадиокомпания «Русь» со ссылкой на ГИБДД. В аварии также есть пострадавшие.Трагедия произошла около девяти часов утра в минувшую пятницу, 31 августа, на трассе Судиславль – Галич – Чухлома. По предварительным данным, на 40-м километре автодороги в автомобиль Hyundai, собиравшийся поворачивать налево, врезалась Audi. От удара корейскую иномарку выбросило на встречную полосу, где она зацепила Hower.Погибшие – водитель и пассажир Hyundai. Они скончались на месте ДТП. Также в больницу доставили людей, находившихся в Hower. Количество пострадавших и данные об их состоянии СМИ не сообщает.Обстоятельства произошедшего уточняются. Назначена проверка.