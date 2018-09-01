Молодых людей обвиняют в вандализме

Молодых людей обвиняют в вандализмеДвое жителей одного из сел Суздальского района ответят перед судом за сломанный павильон остановки общественного транспорта, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Обвиняемые – молодые люди, им обоим 21 год. Их задержали в июле текущего года инспекторы ГИБДД. Как рассказали в полиции, приятели, будучи в нетрезвом состоянии, несколько раз ударили по стенам остановочного павильона и повредили покрытие из поликарбоната. Материальный ущерб от их действий оценили в девять тысяч рублей.Молодых людей обвиняют по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Свою вину они признали.