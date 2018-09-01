Актер Никита Джигурда ждет положительного исхода от скандального дела с наследованием миллионного состояния предпринимательницы Людмилы Браташ. После получения состояния он планирует жениться на бывшей супруге Марине Анисиной.

Актер Никита Джигурда ждет положительного исхода от скандального дела с наследованием миллионного состояния предпринимательницы Людмилы Браташ. После получения состояния он планирует жениться на бывшей супруге Марине Анисиной.Дело о наследстве Людмилы Браташ, за которое Никита Джигурда борется с ее сестрой Светланой Романовой. складывается в пользу эпатажного актера. Столичный нотариус уже отказал родственницы миллионерши в получении средств. Теперь артист ждет решения судов Франции и США.Никита Джигурда уверен в своей победе и уже знает, как отпраздновать получение состояния. Он рассказал, что намерен жениться на фигуристке Марине Анисиной, с которой они состояли в браке на протяжении восьми лет. "Наша свадьба с Мариной будет апофеозом победы в этом нелегком деле", – цитирует актера."Торжество планируем провести в конце ноября, возможно, ближе в Новому году. Все будет зависеть от того, как закончатся суды, и когда мы получим наследство", – рассказал о своих планах Никита Джигурда. Он добавил, что после повторной свадьбы будет настаивать на еще одном ребенке от фигуристки.Артист уже знает, как должна выглядеть брачная церемония. Проходить она, по его признанию, будет не в России. В планах Джигурды – отправиться либо в Шотландию, где живут его дальние родственники, либо в Данию. В любом случае, Никита Джигурда хочет, чтобы свадьба обязательно проходила в старинном замке.О закрытой церемонии речи не идет – актер пообещал, что его поклонники смогут оценить роскошь и блеск праздника благодаря его подробному отчету в Instagram. Подумывает он и о том, чтобы пригласить снимать свадьбу телевидение.