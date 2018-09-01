Телеведущая Лариса Гузеева поделилась со своими подписчиками в Instagram одновременно радостной и немного грустной для любой матери новостью. Ее сын женится и теперь у него будет своя семья.

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась со своими подписчиками в Instagram одновременно радостной и немного грустной для любой матери новостью. Ее сын женится и теперь у него будет своя семья.Многие звезды стараются как можно меньше сообщать общественности о перипетиях личной жизни, однако Лариса Гузеева решила пойти наперекор этой тенденции. Своим подписчикам в Instagram она рассказала о свадьбе, которую сыграет ее сын Георгий и невестка Анна."Сегодня (1 сентября. – Прим. ред.) мой единственный, неповторимый, любимый СЫН ЖЕНИТСЯ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась своей радостью ведущая. К сообщению она приложила фотографию со сборов на праздник.Позже на страницы актрисы появился снимок, на котором она предстала перед зрителями уже собранной и в платье. "Ну все! Я поехала за своим мальчиком! За своим любимым СЫНОМ!", – рассказала Лариса Гузеева.Ее подписчики не только поздравили с наступившим в жизни молодых важным событием, но и отметили. насколько красивая сама ведущая. Некоторые из них не могли не заметить трогательного отношения Ларисы Гузеевой к своему сыну, не зря она каждый раз пишет о нем заглавными буквами.Как ведущая будет справляться с тем. что теперь у молодого человека появится своя семья, пока неизвестно. Впрочем, отношения вряд ли изменятся сильно, ведь Георгий давно знаком с Анной и свадьба подразумевалась сама собой.Ревности между двумя дамами не наблюдалось. Георгий, Анна, Лариса Гузеева и ее дочь прекрасно провели время на совместном отдыхе во Франции. Кроме того, ведущая, как мудрая женщина, всегда говорит о том, что уважает выбор своих детей и не собирается мешать им непрошеными советами или замечаниями.