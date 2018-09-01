Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram выложила фотографии со своего возвращения на работу после рождения ребенка. Подписчики обратили внимание не только на роскошный подарок ее коллег из НТВ, но и на не менее впечатляющую фигуру 47-летней красавицы.

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram выложила фотографии со своего возвращения на работу после рождения ребенка. Подписчики обратили внимание не только на роскошный подарок ее коллег из НТВ, но и на не менее впечатляющую фигуру 47-летней красавицы.Лера Кудрявцева вернулась на работу спустя три неделю после того, как у них с хоккеистом Игорем Макаровым родился ребенок. Радостным событием она поделилась со своими подписчиками в Instagram.Судя по снимкам, коллеги устроили для молодой матери праздничную встречу. Ее ждал внушительных размеров розовый торт, который венчал пупс. Впрочем, поклонники ведущей обратили внимание не на лакомство, а на саму ЛЕру Кудрявцеву.Комментаторы заметили, что молодая мама выглядит просто потрясающе. Во-первых, она в очередной раз показала свой безупречный вкус, выбрав изящный черно-белый брючный костюм.Во-вторых, благодаря крою наряда. пользователи Сети смогли воочию убедиться, что Лера Кудрявцева находится в превосходной форме. Теперь фанаты гадают, как ей удалось привести фигуру в такой вид всего за три недели."🌸🌸🌸🌸🔝👍👍👍🙌🏻🙌🏻🙌🏻какая стройная Вы Лера !! 😘😘😘 Как будто и не рожала❤️❤️❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Лера,поздравляю!Выглядите потрясно!", "Молодец, Лера! 💪👍🌷", "Какая вы красивая и очаровательная после декрета😍😍😍😍😍Поздравляю вас 😊😊😊", – делились своими восторгами поклонники.Впрочем, у некоторых из особо желчных комментаторов закрались подозрения на счет того, что ведущая рожала сама. Они рассказывают, мол, ребенка выносила суррогатная мать и якобы именно поэтому Кудрявцева выглядит так хорошо – ей просто не нужно было восстанавливаться после родов.