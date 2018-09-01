Певица Ани Лорак, переживающая болезненный разрыв с мужем Муратом Налчаджиоглу, не стала рассказывать, в какую школу пойдет их дочь София. Девочке предстоит отправиться в первый класс.

Певица Ани Лорак, переживающая болезненный разрыв с мужем Муратом Налчаджиоглу, не стала рассказывать, в какую школу пойдет их дочь София. Девочке предстоит отправиться в первый класс.Светские хроникеры с большим вниманием следят за личной жизнью Ани Лорак, мужа которой якобы поймали на измене. Помимо прочего, репортеры переживают за состояние дочери певицы Софии. Мало того, что девочке предстоит привыкнуть к разладу среди родителей, так еще именно в этом году ей предстоит впервые отправиться в школу.Впрочем, выяснить, что это будет за учебное заведение и даже в какой стране оно находится, оказалось невозможно – Ани Лорак надежно прячет ребенка от назойливых журналистов. Представители певицы отказались раскрывать даже самые общие сведения о местоположении школы, передает сайт "Комсомольская правда".Вопрос этот, однако, не праздный. Ани Лорак много работает в России. У нас она проводит львиную долю своего времени. Однако живет певица на Украине. Как певица решила эту проблему – неизвестно.Отметим, недавно стало известно, что. несмотря на слухи об изменах, Ани Лорак отпустила Софию на отдых с Муратом Налчаджиоглу. Скандал в идеальной семье Ани Лорак разгорелся после того, как мужа певицы засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На видео, размещенном в Сети, супруг исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался интимных мест.Теперь же появилась информация о том, что Мурат и Яна сняли квартиру в престижном районе Киева и живут вместе. Анонимный источник, близкий к звездному семейству, отмечает, что супруг звезды, скорее всего, тратит на молодую пассию деньги заработанные Лорак. И Беляева не единственная любовница мужчины, якобы Налчаджиоглу содержит много девушек, он оплачивает им квартиры и пластические операции.